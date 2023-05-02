Фронцкевич Осип Людовиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фронцкевич
- Имя
- Осип
- Отчество
- Людовиков
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140658. ФРОНЦКЕВИЧЪ, ОСИПЪ ЛЮДОВИКОВЪ (онъ же Фрончковскій). К. Цѣхановск. у., гм. Спинаура, д. Хржановъ, 38 л.; — Варшав. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909. | 909 18268 169 М. | 908 27932 169 М.
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