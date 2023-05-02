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Серов Владимир Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серов
Имя
Владимир
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9027. СЕРОВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 18 л., Таганрогск. окр., д. Ханжиловки. Куб.-Черн. Облсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш св. 5 л. 7 м. 8 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 мая 923.

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