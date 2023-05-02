Ферзихертер Шулим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ферзихертер
- Имя
- Шулим
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46206. ФЕРЗИХЕРТЕРЪ, ШУЛИМЪ. Гершь Мошковъ (Лейбовъ) (онъ же Ферзихтеръ и Ферзихертъ). Мщ. г. Лодзи, 22 л.; — Варшав. С. П., 9, 114, 133, 134, 135, 3 ч. 309 и 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 93103, арест. отд. 4 г. и 8 м. Исп. 2 Дек. 906. | 902 27699 1655 У. | 99 86452 172 М. | 901 24480 1655 У. | 99 23647 169 М.
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