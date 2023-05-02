Иванов Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5162. ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л., Каинск. у., Верхне-Каинск. в., с. Осинового. Н. С. 2 уч. Каинск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 июня 923.
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