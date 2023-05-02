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Крюков Василий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюков
Имя
Василий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7169. КРЮКОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 23 л., Омск. у., Кулачинск. в., д. Верхне-Бытия. Н. С. 6 уч. Омск. у. Ст. 81, лиш. св. 3 г. Исп. 19 февр. 923.

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