Енисеев Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнисеев Матвей Федорович

Енисеев Матвей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Енисеев
Имя
Матвей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4412. ЕНИСЕЕВ МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 38 л., г. Епифапи. Н. С. 1 уч. Епифанск. у. Ст. 140а. лиш. св. 3 г. Исп. 30 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.