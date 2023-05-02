Голубев Митрофан Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубев
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46147. ГОЛУБЕВЪ, МИТРОФАНЪ ПРОкофьевъ. К. Томск. у., Уртамск. в., с. Воронова, 19 л., рд. Ветлуж. у., Новоуспенск. в., въ д. Михѣевѣ; — Ко стромск. О. С. (въ з р.), 134 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905. | 904 57822 169 М. | 904 12712 169 М.
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