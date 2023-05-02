Надарашвили Алексей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Надарашвили
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90135. НАДАРАШВИЛИ, АЛЕКСѢЙ (Александръ) Григорьевъ. К. Горійск. у., с. Вакхъ, 25 л.; — Тифлисск. О. С., 9, 115, 13 и 1454 У., каторж. реб. 4 г. по приг. сей поглощ. приг. Кавказск. Воен. О. С., отъ 31 Авг. 907 г., коимъ приг. въ каторж. раб. безъ срока.
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