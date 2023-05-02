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Смирнов Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
13 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
45239. СМИРНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ. К. Ром.-Борисоглѣб. у., Рыжиковск. в., д. Теплинова, 23 л.; — СПБ. О. С., 114, 152, 9, 1647, 9, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Апр. 907. | 903 91005 1647 У. | 901 15324 169 М. | 902 17347 172 М.

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