Смирнов Александр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45239. СМИРНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ. К. Ром.-Борисоглѣб. у., Рыжиковск. в., д. Теплинова, 23 л.; — СПБ. О. С., 114, 152, 9, 1647, 9, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Апр. 907. | 903 91005 1647 У. | 901 15324 169 М. | 902 17347 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.