Чалышев Федор Дементьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чалышев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Дементьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7949. ЧАЛЫШЕВ, ФЕДОР ДЕМЕНТЬЕВИЧ, 47 л., Гр. Астраханск. у., Икряннинск. в., с Сергиевки, Астраханск. Ревтриб., Контр-революц. Выступл., Прин. раб. 1 г., по амнист. В. Ц. И. К. от нак. освоб.
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