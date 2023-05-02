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Чалышев Федор Дементьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чалышев
Имя
Федор
Отчество
Дементьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7949. ЧАЛЫШЕВ, ФЕДОР ДЕМЕНТЬЕВИЧ, 47 л., Гр. Астраханск. у., Икряннинск. в., с Сергиевки, Астраханск. Ревтриб., Контр-революц. Выступл., Прин. раб. 1 г., по амнист. В. Ц. И. К. от нак. освоб.

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