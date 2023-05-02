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Майорова Парасковья Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Майорова
Имя
Парасковья
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8498. МАЙОРОВА ПАРАСКОВЬЯ МИХАЙЛОВНА 26 л., Ярославск. г., б. Любимск. у., Пречистенск. в., д. Сапенино. Особ. камер. Н. С. по дел. о самогоне, б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 31 дек. 923.

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