Фалалеев Яков Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фалалеев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12458. ФАЛАЛЕЕВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ, 32 л., Уржумск. у., Больше-Шуршинск. в., д. Кадошниково. Н С. 3 уч. Уржумск. у. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 28/І—24.
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