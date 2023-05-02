Курицын-Соколов Владимир Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курицын-Соколов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7668. КУРИЦЫН-СОКОЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 28 л., Свияжск. у., Клунчинск. в., с. Собольского. В. Т. Московск. окр. Ст. 60, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 июля 923.
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