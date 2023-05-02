Челнокова Матрена Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Челнокова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141104. ЧЕЛНОКОВА, МАТРЕНА АНДРЕЕВА. К. Мокшан. у., в. и с. Михайловскаго, 55 л.; — У. Чл. О. С. по Мокшанск. у. 17 Авг. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 19 Сент. 909.
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