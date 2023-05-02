Журавлев Николай Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46771. ЖУРАВЛЕВЪ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВЪ. К. Рязан. у., в. и с. Подвязовска, 28 л.; — Москов. Ст. М. С. Симонов. уч., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 28, счит. ср. съ 12 Мая 905.
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