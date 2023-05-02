Деревнин Дмитрий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деревнин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2633. ДЕРЕВНИН ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Бийск. у., Михайловск. в. Н. С. 7 уч. Бийск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 1/ІѴ - 24.
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