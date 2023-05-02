Чуприянова Мария Филофеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуприянова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Филофеевна
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30318. ЧУПРИЯНОВА, МАРИЯ ФИЛОФЕЕВНА, 32 л. Гр. Усольск. у., Чермозск. в.; — Н. С. 7 уч. Усольск. у. Кража, лиш. св. 5½ л., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 31 марта 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.