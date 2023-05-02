Чуприянова Мария Филофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуприянова Мария Филофеевна

Чуприянова Мария Филофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуприянова
Имя
Мария
Отчество
Филофеевна
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
30318. ЧУПРИЯНОВА, МАРИЯ ФИЛОФЕЕВНА, 32 л. Гр. Усольск. у., Чермозск. в.; — Н. С. 7 уч. Усольск. у. Кража, лиш. св. 5½ л., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 31 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.