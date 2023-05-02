Фишер Давид Меерович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фишер
- Имя
- Давид
- Отчество
- Меерович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29928. ФИШЕР, ДАВИД МЕЕРОВИЧ, 21 г. Гр. Томашовск. у.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 1 г., с зач. 28 д. пр. з. Исп. 2 авг. 920.
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