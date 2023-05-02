Максимов Кузьма
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Кузьма
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8577. МАКСИМОВ КУЗЬМА, 39 л., Тверск у., Ильгощинск. в., д. Старое-Понизовье. Н. С. 9 уч. Тверск у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. 2 м. 10 д. Исп. 10 июня 923.
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