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Решетникова Анна Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Решетникова
Имя
Анна
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
11049. Решетникова Анна Семеновна, 19 л., Сталинградск. у., с. Ильюшевского. Н. С. 10 уч. Шахтинск. р. Ст. ст. 180 п. "б", 188, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 12 окт. 926.

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