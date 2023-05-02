Ханевский Парфирий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханевский
- Имя
- Парфирий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140721. ХАНЕВСКІЙ, ПАРФИРІЙ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Чериков. у., Малятичск. в., с. Добраго, 40 л.; — Могилев. О. С. 7 Сент. 909, 149, 152 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 24 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 905 г. № 71440.
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