Степанов Леонтий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98920. СТЕПАНОВЪ, ЛЕОНТІЙ СТЕПАновъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Лужск. у., Яблоницк. в., д. Раекъ; — СПБ. О. С., 11 Іюня 911, 152, 1 ч. 221, 1 ч. 222 и 225 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 43092, 910 г. №№ 43348, 93943 и 116874, каторж. раб. 6 л. Исп. 23 Іюля 911, счит. ср. съ 22 Мая 910.
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