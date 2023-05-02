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Бубно Федор Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бубно
Имя
Федор
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
09 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
863. Бубно Федор Лукьянович, 26 л., Кубанск. окр., Коневск. р. и ст-цы. Н. С. 26 уч. Кубанск. окр. Ст. 180п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9/ІІІ—26.

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