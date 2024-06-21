Федоров Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140457. ФЕДОРОВЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВЪ. Сн. к. Кашин. у., Васьяновск. в., д. Власьева, 15 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 5 уч. 24 Окт. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 7 Нояб. 909.
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