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Дьячков Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьячков
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4233. ДЬЯЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28 л., Ирбитск. у., Ключевск. в. и с. Н. С. 2 уч. Ирбитск. у. Ст. ст. 95, 180 п. «б», 181 лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 июля 923.

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