Дьячков Александр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьячков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4233. ДЬЯЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28 л., Ирбитск. у., Ключевск. в. и с. Н. С. 2 уч. Ирбитск. у. Ст. ст. 95, 180 п. «б», 181 лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 июля 923.
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