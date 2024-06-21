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Каримов Султангарей Каримов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каримов
Имя
Султангарей
Отчество
Каримов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
146859. КАРИМОВЪ, СУЛТАНГАРЕЙ КАримовъ. Башк. Белебеевск. у., Альшеевск. в., д. Трунташнева, 33 л.; — З. Н. 2 уч. Белебеев. у. 27 Окт. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 27 Окт. 909. | 29 Мая 908 г. З. Н. 2 уч. Белебеев. у. — тюр. 3 м. | 27 Сент. 905 г. Белебеев. У. С., 177 М. — тюр. 2 м. | 20 Дек. 902 г. У. Чл. О. С. по Белебеев. у. 4 п. 170 М., тюр. 1 г. и 3 п.

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