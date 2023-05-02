Галданов Мунку Балданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галданов
- Имя
- Мунку
- Отчество
- Балданов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45958. ГАЛДАНОВЪ, МУНКУ БАЛДАновъ. Каз. ст. Гигетуйской, Селенгин. у., 18 л.; — М. С. 20 уч. Читин. О. С., 16 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Мая 905.
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