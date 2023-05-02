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Логинов Василий Болеславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Василий
Отчество
Болеславович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8173. ЛОГИНОВ ВАСИЛИЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ, 48 л. Рд. в г. Варшаве Ст. 180, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 9 февр. 923.

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