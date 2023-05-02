Яковлев Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12455. ЯКОВЛЕВ, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 31 г. Гр. Боровичск. у., Воловск. в., с. Торебина; — Р. Т. г. Череповца. Подлог, лиш. св. 5 л., с конфиск. всего имущ. Исп. 12 июля 920.
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