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Парфенов Степан Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парфенов
Имя
Степан
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
28 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
97522. ПАРФЕНОВЪ, СТЕПАНЪ ВАсильевъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Симбирск. у., Покровск. в., с. Каминки; — Казанск. О. С., 26 Мая 911, 152¹ и 1054 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 28 Іюня 911. | 905 25903 1484 У. | 990 102469 1647 У. | 903 89659 3 ч. 1445 У. | 99 21549 172 М.

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