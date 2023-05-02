Журавлев Ермолай Поликарпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Ермолай
- Отчество
- Поликарпович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15030. ЖУРАВЛЕВ, ЕРМОЛАЙ ПОЛИКАРПОВИЧ, 22 л. Гр. Котельническ. у., Даровск. в., д. Мирошинской; — Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 4 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 30 нояб. 920.
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