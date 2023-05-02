Муравьев Семен Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муравьев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4890. Муравьев Семен Никитич, 33 л. Гр. Яранск. у., Тожсолинск. в., д. Ахманово; — Н. С. 2 уч. г. Вятки. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 30 сент. 919.
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