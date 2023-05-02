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Купнов Феодосий Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Купнов
Имя
Феодосий
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
02 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
25710. КУПНОВ, ФЕОДОСИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Астраханск. у., Житницк. в., с. Зюзино; — Н. С. 9 уч. Астраханск. у. Изнасилов., лиш. св. 10 л. Исп. 2 июля 920.

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