Купнов Феодосий Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Купнов
- Имя
- Феодосий
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25710. КУПНОВ, ФЕОДОСИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Астраханск. у., Житницк. в., с. Зюзино; — Н. С. 9 уч. Астраханск. у. Изнасилов., лиш. св. 10 л. Исп. 2 июля 920.
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