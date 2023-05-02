Чижов Илья Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11744. ЧИЖОВ, ИЛЬЯ ФРОЛОВИЧ. Гр. Гдовск. у., Лосицк. в., д. Туроц; — Н. С. 7 уч. Гдовск. у. Изнасилов. и грабеж, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 20 авг. 920.
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