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Чижов Илья Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижов
Имя
Илья
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
11744. ЧИЖОВ, ИЛЬЯ ФРОЛОВИЧ. Гр. Гдовск. у., Лосицк. в., д. Туроц; — Н. С. 7 уч. Гдовск. у. Изнасилов. и грабеж, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 20 авг. 920.

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