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Александрова Антонина Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александрова
Имя
Антонина
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
30 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
106. АЛЕКСАНДРОВА, АНТОНИНА ПАВЛОВНА, 18 л. Гр. г. Покрова: — Н. С. 5 уч. Покровск. у. Укрыв. крад., лиш. св. 6 м. Исп. 30 мая 919.

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