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Ивин Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивин
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5240. ИВИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 29 л., б. г. Петрограда. Ст. ст. 92, 95, 107, 116, 114 ч. 1, 186, 220, лиш. св. 2 г. 3 м. 11 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 мая 923.

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