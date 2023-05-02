Ивин Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5240. ИВИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 29 л., б. г. Петрограда. Ст. ст. 92, 95, 107, 116, 114 ч. 1, 186, 220, лиш. св. 2 г. 3 м. 11 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 мая 923.
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