Козловский Анатолий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козловский
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39768. КОЗЛОВСКІЙ, АНАТОЛІЙ СТЕпановъ. Сс.-посел. Нижнеудин. у., Кимильтейск. в., д. Старо-Перовоза, 35 л., рд. въ г. Сарапулѣ; — М. С. 5 уч. Нижнеудин. у., 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Дек. 908. | 903 48614 1484 У. | 93 35438 173 М. | 96 89055 977 и 1642 У. | 94 26616 170 М. | 92 64387 49 М. | 93 35139 169 М.
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