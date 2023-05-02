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Егоров Федор Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Федор
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4341. ЕГОРОВ ФЕДОР НИКАНОРОВИЧ, 40 л., Спасск. у., Жуковск. в. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 108, 114 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 июля 923.

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