Фролов Дмитрий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 566
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96299. ФРОЛОВЪ, ДМИТРІЙ НИКИтинъ. Мщ. г. Аккермана, 18 л.; — Кишинев. О. С., 140, 142 и 1642 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 17 Марта 908 г., тюр. 3½ г. Исп. 10 Мая 908. | 906 25103 169 М. | 903 92046 1643 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.