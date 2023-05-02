Хайбрахман Минимухамет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайбрахман
- Имя
- Минимухамет
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12810. ХАЙБРАХМАН МИНИМУХАМЕТ, 18 л., Сарапульск. окр., Камбарск. р. Н. С. 6 уч. Сарапульск. окр. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 19/ХІІ—24.
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