Барский Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 501. БАРСКИЙ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л. Гр. Мышкинск. у., Рождественск. в., д. Чериково; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Спекуляция, лиш. св. 15 л. условно.
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