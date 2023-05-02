Туезов Иннокентий Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туезов
- Имя
- Иннокентий
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140190. ТУЕЗОВЪ, ИННОКЕНТІЙ ЕВДОКИМОВЪ. К. Верхнеудинск. у., в. и зав. Петровскаго, 22 л.; — М. С. 17 уч. Читинск. О. С., 170 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Нояб. 908.
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