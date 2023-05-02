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Чернышева Прасковья Спиридоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышева
Имя
Прасковья
Отчество
Спиридоновна
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
30251. ЧЕРНЫШЕВА, ПРАСКОВЬЯ СПИРИДОНОВНА, 22 л. Гр. Духовщинск. у., Кубаровск. в., д. Трубли; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляция, пр. р. 6 м. Осужд 7 сент. 920.

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