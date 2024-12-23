Горошкин Александр Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горошкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100569. Горошкинъ, Александръ Егоровъ, К. Калязин. у., Семендяевск. в., д. Конышкина, 26 л.; — Кашинск. О. С., 169 и 170¹ М., 114, 152, 13, 9 и 225 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 89334 и З. Н. 1 уч. Калязинск. у. отъ 30 Мая 908 г., арест. отд. 4 г. Исп. 4 Іюня 909. 900 63068 169 М.
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