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Ларюшкин Виталий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ларюшкин
Имя
Виталий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
04 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
25877. ЛАРЮШКИН, ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л. Гр. Епифанск. у., Краснопольско-Покровск. в., д. Кривозерье; — Р. В. Т. Вохр. г. Тулы. Самоуправ., лиш. св. 6 м. Исп. 2 4 авг. 920.

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