Гродзицкий Станислав Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гродзицкий
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48839. ГРОДЗИЦКІЙ, СТАНИСЛАВЪ АЛЕКСАНДРОВЪ, 19 л. К. Плоцк. у., гм. Монколинъ, пос. Бостановъ, рд. Серпецк. у., гм. Раціонжъ, въ д. Вижково-Милаки; — М. С. 1 уч. г. Лодзи, 28 Янв. 911, 16, 169 и 1 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа (172 М. (покуш.), тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 15 Февр., счит. ср. съ 28 Янв. 911. | предыдущие судимости 910 86418 169 М.
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