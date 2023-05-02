Сысоев Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Григорий Михайлович

Сысоев Григорий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сысоев
Имя
Григорий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
12470. Сысоев Григорий Михайлович, 33 л., Тверск. г., Новоторжск. у., Каменск. в., д. Ветки. Тверск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.