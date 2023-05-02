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Кривогузов Василий Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривогузов
Имя
Василий
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7049. КРИВОГУЗОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ, 29 л., г. Тюмени, Н. С. 5 уч. Тюменск. у., Ст. 140, лиш. св. 3 г., Исп. 1 марта 923.

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