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Лукина Александра Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукина
Имя
Александра
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8296. ЛУКИНА (она же ИВАНОВА) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 25 л., Лужск. у. Соседненск. в., х. Лукашово. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. ст. 95, 114 и 180 п. «6», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 июня 923.

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