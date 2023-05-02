Лукина Александра Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8296. ЛУКИНА (она же ИВАНОВА) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 25 л., Лужск. у. Соседненск. в., х. Лукашово. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. ст. 95, 114 и 180 п. «6», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.