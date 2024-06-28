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Дивисенко Василий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дивисенко
Имя
Василий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46496. ДИВИСЕНКО, ВАСИЛІЙ ЕГОРОВЪ. К. Суражск. у., Голубовск. в., д. Стодолы, 30 л.; — Кіев. С. П., 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г., а по Выс. повел., арестъ на 3 м. Исп. 27 Мая 905.

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